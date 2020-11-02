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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Ankara Valiliği, ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçların yola çıktığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:03:24 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANKARA (AA) - Ankara ilçe kaymakamlıklarının ve belediyelerinin organizasyonuyla İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan araçlar yola çıktı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ankara merkez ve 25 ilçe kaymakamlığı ile belediyelerin ortak organizasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım malzemeleri toplandığı bildirildi.

Bu malzemeleri taşıyan konvoylardan birinin bugün yola çıktığı belirtildi.

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