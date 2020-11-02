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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:26:19 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince, İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşların desteğiyle tedarik edilen ilk etapta bin gıda kolisinin İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktığı belirtildi. ''Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 2 teknik personelimiz de İzmirli kardeşlerimizin yardımına gönderilmiştir." denildi.

Kentteki AFAD ekiplerinin hazır durumda olduğu da vurgulanan açıklamada talep gelmesi durumunda bölgeye gönderileceği kaydedildi.

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