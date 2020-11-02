Türkiye İzmir için tek yürek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye koordinesinde, İzmir'de yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olmak için başlatılan kampanyada toplanan yardımların, cuma günü İzmir'e götürüleceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir AFAD ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucu, battaniye ve gıda kolisi hazırlanacak.

Vatandaşların, yardımlarını, perşembe günü mesai bitimine kadar Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'ne getirmeleri istendi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, deprem olduğundan beri İzmir'deki yetkililerle temas halinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde de hissedilen bu büyük depremde, İzmir'de yaşananlar hepimizin yüreğini yaktı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Gerçekten ihtiyaç duyulan eşyaların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için görüşmeler yaptık. Bunun neticesinde kampanyamızı başlattık. Marmaris halkının her zaman duyarlı olduğunu biliyorum. İzmir'i de yalnız bırakmayacağız."