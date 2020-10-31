  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 20 bin kişiye yetecek sıcak yemek ikram etti - 1999'daki Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te belediye görevlileri, gıda, battaniye ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:13:50 -
Türkiye İzmir için tek yürek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardım malzemesi, 3 öğün sıcak yemek sağlayacak ekip ve sosyal hizmet uzmanları gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'de depremden etkilenenler için günde 20 bin kişiye yetecek sıcak yemek verildiği bildirildi.

17 kişilik ekibin depremzedelere 3 öğün sıcak yemek sağlayacağı belirtilen açıklamada, ekiplerin ihtiyaç duyulana kadar deprem bölgesinde hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için İzmir’e 27 ton kuru gıda gönderdi.

İzmit Belediyesi de 10 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin yanı sıra depremzedelere psiko-sosyal destek amacıyla sosyal hizmet uzmanlarını bölgeye yolladı.

Bölgeye giden ekiple temel ihtiyaç malzemesi battaniye, ısıtıcı, maske, kolonya ve dezenfektan gibi malzemeler de gönderildi.

- Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'ten İzmir'e destek

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin merkez üssü olan ve büyük yıkıma uğrayan Gölcük'te belediye tarafından depremzedeler için yardım malzemesi hazırlandı.

Gölcük Belediyesi görevlileri, gıda, battaniye ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.

Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Depremi sonrası İzmir'in ilk andan itibaren Gölcük'e büyük destek verdiğini ve yanlarında yer aldığını belirterek, bu defa da kendilerinin İzmir'in yanında olduğunu bildirdi.

İzmir'deki depremin hemen akabinde yardım malzemeleriyle Gölcük Arama Kurtarma Derneğinin (GESOTİM) 10 kişiyle bölgeye gittiğini belirten Sezer, "GESOTİM'den sonra bugün de gıda, battaniye ve sağlık malzemesi taşıyan tırımız İzmir'e hareket etti. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezer, İzmir'e gönderilen acil yardım malzemelerinin temininde kendilerine destek veren ilçe halkına da teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatan..
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı...
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay