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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:36:52 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi İzmir'de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, "Araçlarımızda çadır, arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir'deki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin de deprem haberi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçtiklerini ve ihtiyaç doğrultusunda bölgeye mobil maşevi, battaniye ve gıda kolileri gönderdiklerini kaydetti.

Yardım ekiplerinin sabah saatlerinde İzmir'e ulaşacağını belirten Ulutekin, " Personelimiz, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız sahada olacak. Tüm desteği acil şekilde İzmir'e ulaştıracağız, gün birlik günü." ifadesini kullandı.

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