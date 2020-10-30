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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:16:40 -
Türkiye İzmir için tek yürek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 personel, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile enkaz görüntüleme ve sismik dinleme cihazları, tahkimat setleri, jeneratör, ayırıcı ve kesici aletler, 2 kazıcı delici ve aydınlatma projektörleri deprem bölgesine sevk edildi.

Mardin’den de 3 hasar tespit ekibi yönlendirildi. Arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ise talimat gelmesi halinde bölgeye hareket etmek üzere teyakkuz halinde bekliyor.

Batman'da ise AFAD'a bağlı tam donanımlı 2 araç ve 10 personel, hava yoluyla İzmir'e hareket etti.

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