Türkiye İzmir için tek yürek

ÇORUM (AA) - Çorum, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'dan, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e ekip gönderildi.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 arama kurtarma uzmanının lojistik araç ve minibüsle Çorum'dan Ankara'ya hareket ettiğini söyledi.

Kaya, ekibin Ankara'dan hava yoluyla İzmir'e ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Çankırı AFAD'a ait 4 personel ile kurtarma aracı, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 3 personelden oluşan ambulans ve 4 personelden oluşan UMKE ekibi de bölgeye sevk edildi.

Kastamonu UMKE tarafından bölgeye 1 ambulans, 2 lojistik ve 1 UMKE aracı olmak üzere 4 araç ile 4 ekip ve 14 personel yönlendirildi.

Amasya'dan 1 UMKE aracı ile İl AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 araç, deprem haberinin alınmasının ardından 12 personelle İzmir'e hareket etti.



