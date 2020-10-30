Türkiye İzmir için tek yürek

SİVAS (AA) - Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'den İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE personeli, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Sivas AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 araçla deprem sonrası gerekli teçhizatla bölgeye sevk edildi.

Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e ulaşacak.

Sivas UMKE'den de 10 kişilik ekip de tam teçhizatlı 2 araçla bölgeye hareket etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir araç da İzmir'e sevk edildi.

Ayrıca 8 kişiden oluşan 1 UMKE ekibi ile 1 ambulansın yola çıktığı öğrenildi.

- Kayseri

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 6 sağlık personeli ve 2 tam donanımlı ambulans görevlendirildi.



Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 5 arama kurtarma personeli ile kentsel kurtarmada kullanılan araç yola çıktı.



Kara yolu ile Ankara'ya giden ekipler, hava yoluyla İzmir'e hareket edecek.

- Kırşehir

Kırşehir'den depremin yaşandığı İzmir'e 1 UMKE aracı, 1 ambulans ve 7 sağlık personeli gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Kırşehir'deki sağlık personelinin teyakkuz haline getirildiğini bildirdi.

- Niğde

Niğde’den depremin yaşandığı İzmir’e İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen 1 ambulans ile 3 sağlık personeli gönderildi.



