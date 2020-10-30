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Aktüel "Türkiye İzmir için tek yürek"
Aktüel

"Türkiye İzmir için tek yürek"

İstanbul Valiliği, İzmir'e gönderilen ekip ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi - Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek illerden biri olarak İstanbul AFAD, 26 çalışma grubunu göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:15:37 -
"Türkiye İzmir için tek yürek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardım koordinasyon çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ege Denizi-Seferihisar merkezli gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığının talimatları ve AFAD Başkanlığının talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen ekip ve ekipmana ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul AFAD İl Müdürlüğünden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği; İBB İtfaiye'den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs; AKUT'tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı; İHH'dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı, GEA'dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı; Kızılay'dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 teknik personel ve 8 araç; UMKE'den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı; Bahçelievler Belediyesinden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Kadıköy Belediyesinden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; Tuzla Belediyesinden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; Arnavutköy Belediyesinden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç; Sultangazi Belediyesinden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Çekmeköy Belediyesinden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç; MAKUT'tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; YARKUR'dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs; Toplumsal Afet Derneğinden 20 arama ve kurtarma personeli; İstanbul Arama Kurtarma Derneğinden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir."

Açıklamada, İzmir başta olmak üzere, depremin hissedildiği bütün illerdeki vatandaşlara "Geçmiş olsun", hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet; yakınlarına ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

- İstanbul AFAD, 26 çalışma grubunu göreve çağırdı

Öte yandan, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek illerden biri olarak İstanbul AFAD 26 çalışma grubunu göreve çağırdı.

Sorumlu Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar başkanlığındaki İstanbul AFAD'ın İzmir AFAD ile koordineli çalıştığı bildirildi.

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