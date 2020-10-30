Türkiye İzmir için tek yürek

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderildiğini söyledi.



Vali Atik, AA muhabirine, ilk etapta AFAD koordinesinde 2 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma personeli, 5 itfaiye personeli, bir itfaiye aracı, 15 kişilik AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfından 3 araç ile 12 personelin yola çıktığını ifade etti.



Ayni bağış ve depo yönetimi ile dağıtım hizmeti vermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 11 araç ve 29 personelin İzmir'e hareket ettiğini dile getiren Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı bir arama ve kurtarma aracı, iki arazöz, iki pikap ve 16 personelin de yola çıktığını sözlerine ekledi.