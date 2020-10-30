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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Elazığ Belediyesi deprem nedeniyle İzmir'e yardım tırı gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:22:26 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi gönderdi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'da, belediye tarafından İzmir'deki vatandaşlar için yardım malzemesi hazırlandı.

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı görevlileri, içerisinde yorgan, yatak, battaniye, gıda, giysi, çocuk bezi, dezenfektan ve maske gibi malzemeler bulunan yardım kolilerini tıra yükledi.

Yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halinizden en iyi biz anlarız. Şehidimiz Fethi Sekin'in emaneti olan İzmir'imize gönderilmek üzere yardım tırlarımız hazırlanıyor. İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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