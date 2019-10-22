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Türkiye İzlanda maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç biletleri

Türkiye İzlanda maçı öncesi bilet durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internetten araştırıyor. Gruptan sorunsuzca çıkabilmemiz için büyük önem arz eden Türkiye İzlanda maçı, taraftarların desteğiyle evimizde oynanacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İzlanda maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 20:42
Türkiye İzlanda maçı biletleri satışa çıktı mı? Milli maç biletleri

Türkiye İzlanda maçı öncesi bilet durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internetten araştırıyor. Gruptan sorunsuzca çıkabilmemiz için büyük önem arz eden Türkiye İzlanda maçı, taraftarların desteğiyle evimizde oynanacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İzlanda maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda maçı nerede?

Türkiye İzlanda maçı, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. 

Türkiye İzlanda maçı biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye İzlanda maçının biletleri, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 6 Kasım tarihinde satışa çıkacak. 

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 20:42
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