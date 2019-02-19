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Türkiye iyi işler çıkarıyor

Türkiye, ekonomik başarılarıyla pek çok ülkeye rol model oluyor. Bu ülkelerden Hırvatistan’ın Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, ihracatını artıran ve yatırımcılarını güçlendiren; milyonlarca mülteciyi besleyen Türkiye’nin iyi işler çıkardığını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 11:26
Türkiye iyi işler çıkarıyor

 Ekonomi Servisi 

Uluslararası finans dünyasının önemli isimlerini ağırlayan İstanbul, önemli bir etkinliğe daha sahne oluyor. Dünyanın en büyük erken aşama sermaye topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), dün başladı. Forum, dünyanın önde gelen borsalarının temsilcilerine, varlık fonu temsilcilerine, teknopark yöneticileri ve 100 milyon doların üzerinde değere sahip firmaların uluslararası üst yöneticilerine de ev sahipliği yapıyor.

Ülkemize övgü

Forumun açılış konuşmasını yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, WBAF’nin küresel ekonomide paydaşlar arası iş birliğini artırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Kitaroviç, ülkesinin küresel ekonomide alternatif kaynaklara ve iş modellerine yönelmesi gerektiğine dikkati çekerek, “1993’den beri dünyanın farklı yerlerinden birçok alanda yatırımcı çektik. Türk yatırımcılar da bizim bölgemizde yatırımlarda bulunuyor. En önemli mesajım; Hırvatistan yatırıma açık bir ülkedir. Bütün yatırımcı ve girişimcilere kapılarımızı açmak ve onlara yatırım ortamı oluşturmak bizim görevimiz” dedi. Kitaroviç, Türkiye için ise “Bu ülke terörizme karşı savaşarak, mültecileri destekleyerek, ihracatını arttırarak, yatırımcılarını güçlendirerek çok iyi işler çıkarıyor” ifadesini kullandı.

“Öz yatırımda kısıtlama kalkmalı”

WBAF Bakanlar Masası Paneli’ni yöneten eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise melek yatırımcılığın artık dünya ekonomisinde önemli bir rolünün bulunduğunu belirtti.

Şimşek, ayrıca “Yatırım bulmak ve öz yatırım sağlamak, özellikle gelecekte çok önemli olacak. Uzun dönemde oluşabilecek ileri düzeydeki durağanlıktan kaçınmak için öz yatırım önündeki kısıtlamaları kaldırmak önemli” ifadelerini kullandı.

“471 melek yatırımcı akredite edilmiş durumda”

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da Türkiye’nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa’nın 32. ülkesi olduğunu hatırlatarak, “Ülkemiz geçen yıl 500 milyon Euro’yu aşan yatırımla Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan sonra bu konuda kanuna sahip olan tek ülke olmasıdır. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75’ini vergilerden düşebiliyorlar. Bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye start-up ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti” diye konuştu.

“Üniversitemden gerçekten gurur duyuyorum”

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, girişimciliğe ABD’de öğrencilik yıllarında başladığını belirterek, ilk melek yatırımcısının babası olduğunu anlattı. ABD’de öğrenciyken bir bankadan öğrenci kredisi aldığını aktaran Özyeğin, Türkiye’ye döndükten sonra ABD’de kazandığı deneyimlerle girişimcilik yapmaya devam ettiğini ifade etti. Özyeğin Üniversitesi’nden diğer başarılarından daha fazla gurur duyduğunu anlatan Özyeğin, eğitimle ilgili faaliyetleri daha fazla önemsediğini söyledi.

Rakamlarla melek yatırım piyasası

-WBAF Organizasyon Komitesi’nden yapılan ve OECD verilerine dayandırılan açıklamaya göre, Avrupa’da erken dönem yatırımlarının yüzde 90’dan fazlası melek yatırımcıların sermayeleri ile karşılanıyor.

-Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupa’da 9,8 milyar avroyu, ABD ve Kanada’da ise 26 milyar doları aşmış durumda.

-2020 yılında dünyadaki erken dönem yatırım piyasası büyüklüğünün 50 milyar doları aşması beklenirken, 50 milyar dolarlık melek yatırım piyasasının, sonraki 5-7 yıl içinde yaklaşık 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.  


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:26
  1. İstanbul
  2. Uluslararası finans dünyası
  3. Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF)
  4. teknopark
  5. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç
  6. WBAF
  7. WBAF Bakanlar Masası Paneli
  8. Mehmet Şimşek
  9. WBAF Başkanı Baybars Altuntaş
  10. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin
  11. ABD

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