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Türkiye-İsveç maçının biletleri satışa çıktı

Milli Takımımızın İsveç ile Konya'da oynayacağı Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı başladı.

06 Kasım 2018 Salı 09:13
Türkiye-İsveç maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Takımımızın İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Bir taraftar en fazla dört bilet alabilecek.

Türkiye-İsveç maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:13
  1. Konya
  2. türkiye
  3. isveç

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