Türkiye istedi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Interpol, Türkiye'nin talebi doğrultusunda 20 Suudi yetkili hakkında kırmızı bülten çıkardı.
14 Mart 2019 Perşembe 18:32
Türkiye'nin talebi doğrultusunda 20 Suudi yetkili hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:32
YORUM YAZ