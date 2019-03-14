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Türkiye istedi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Interpol, Türkiye'nin talebi doğrultusunda 20 Suudi yetkili hakkında kırmızı bülten çıkardı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:32
Türkiye istedi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Türkiye'nin talebi doğrultusunda 20 Suudi yetkili hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:32
  1. Interpol
  2. Cemal kaşıkçı

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