Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!
İsrail ve Batı Filistin'de son bir asırdır gerçekleştirdiği soykırıma son 2 haftadır yenisini eklemiş durumda. Dünya hamas festival alanında hippi kızı öldürdü mü diye tartışa dursun, her gün öldürülen Filistinli bebek sayısı bile yüzleri buluyor. Bir çok Müslüman Türkiye'nin İsrail büyükelçisini şutlamak için daha neyi beklediğini soruyor.
İsrail ve Batı Filistin'de son bir asırdır gerçekleştirdiği soykırıma son 2 haftadır yenisini eklemiş durumda. Dünya hamas festival alanında hippi kızı öldürdü mü diye tartışa dursun, her gün öldürülen Filistinli bebek sayısı bile yüzleri buluyor. Bir çok Müslüman Türkiye'nin İsrail büyükelçisini şutlamak için daha neyi beklediğini soruyor.
Abdurrahman Dilipak x hesabında 'İsrail elçisini bu gece kovun ve Türk büyük elçisini geri çağırın. Bu katiller sürüsüne karşı Filistin halkına insani yardım yetmez, her türlü yardıma hazır olmalıyız. Bu Vahşete dur demeliyiz.' ifadelerine yer verdi.
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