  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Altını olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa binlerce lira verdiğiniz altınlar çöp olabilir

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Altın piyasası da gerildi. Gram ve çeyrek kendi yönünü çiziyor

Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor

Arap ülkesi beklenen Filistin ilanını dünyaya yaptı: Allah’ın emri gelmiştir

İsrail yakayı ele verdi! Hananya Naftali’nin attığı mesaj gerçeği ortaya çıkarttı İşte o mesaj

Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?
Gündem Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!
Gündem

Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 13:05:00 -
Türkiye, İsrail büyük elçisini kovmak için İsrail'in Filistin'de nükleer silah kullanmasını mı bekliyor?!

İsrail ve Batı Filistin'de son bir asırdır gerçekleştirdiği soykırıma son 2 haftadır yenisini eklemiş durumda. Dünya hamas festival alanında hippi kızı öldürdü mü diye tartışa dursun, her gün öldürülen Filistinli bebek sayısı bile yüzleri buluyor. Bir çok Müslüman Türkiye'nin İsrail büyükelçisini şutlamak için daha neyi beklediğini soruyor.

İsrail ve Batı Filistin'de son bir asırdır gerçekleştirdiği soykırıma son 2 haftadır yenisini eklemiş durumda. Dünya hamas festival alanında hippi kızı öldürdü mü diye tartışa dursun, her gün öldürülen Filistinli bebek sayısı bile yüzleri buluyor. Bir çok Müslüman Türkiye'nin İsrail büyükelçisini şutlamak için daha neyi beklediğini soruyor.

Abdurrahman Dilipak x hesabında 'İsrail elçisini bu gece kovun ve Türk büyük elçisini geri çağırın. Bu katiller sürüsüne karşı Filistin halkına insani yardım yetmez, her türlü yardıma hazır olmalıyız. Bu Vahşete dur demeliyiz.' ifadelerine yer verdi.

Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"
Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"
Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Yerel

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

{relation id:1796865 slug:'yurt-ici-ve-yurt-disi-girisleri-kapattilar-bu-kapidan-hicbir-israilli-giremez'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Kovun şu katliamcı siyonist yahudi köpeği.

hakan

mavi marmara saldırısında yapılanın 10 da 1 i yapılmadı maalesef. BM yi rusya toplantıya çağırdı. elçilikler için bir şey yapılmadı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23