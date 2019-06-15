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Türkiye-İran veteranlar maçını dostluk kazandı

Elit Master Lig Türkiye Karması ile İran Milli Master Karması veteranlar mücadelesi, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı, sahada kazanan dostluk oldu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 22:47
Türkiye-İran veteranlar maçını dostluk kazandı

Elit Master Lig Türkiye Karması ile İran Milli Master Karması veteranlar mücadelesi, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı, sahada kazanan dostluk oldu.


Elit Master Lig Türkiye Karması ile İran Milli Master Karması veteranlar mücadelesi Şenlikköy Stadı’nda oynandı. Mücadele ilk yarıda karşılıklı atılan goller sonucu 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bu önemli organizasyonda dostluk mesajları verdiklerini belirten Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, "Master Veteran Futbolu, Türkiye’de 5-6 senedir ivme kazanan bir oluşum. Bizler de bu camiada değerli bir ligimizi oluşturduk. İki senedir sürdürdüğümüz ligin sonu ve ara dönemindeyiz. Şampiyonayı gerçekleştirdik. Veteran ligin gerçek amacıma hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir lig geçirdik. Türkiye genelinde 40 takım vardı. Antalya’da bunun şampiyonasını yaptık. Ligimizi Maçka Takımı şampiyon olarak tamamladı. Lig 9. ayda başlayacak. Büyüyerek devam edeceğiz. Bu boşluklarda da ligin amacına uygun olarak dostluk maçları yapıyoruz. İran ile ligimizde mücadele eden takımların karma oyuncuları karşılaştı. İran’a giderek de iade-i ziyarette bulunacağız. Amacımız sosyal olmak, dostlar kazanmak, yurt dışına da bunu taşımak. Herkes keyif alıyor. Karma takımımızı üst düzey oyunculardan kurulu 20 kişiden oluşturduk. Güney Afrika karması ile de maç yapacağız. Bu etkinlikleri çoğaltarak devam edeceğiz" dedi.


Önümüzdeki ay İran’da da bir dostluk maçı yapacaklarını belirten Soyyiğit, "Özellikle İran’dan bize maç yapmak için teklif geliyor. Sponsorlar var. Özellikler lig karmasını, Beşiktaş masterları ve farklı takımları davet ediyorlar. Biz 1 sene önce Beşiktaş masterları olarak gittik. 4 günlük turnuvaya gittik. Çok keyifliydi, çok güzel karşıladılar. 2 bin kişilik taraftar grubuna karşı oynadık. Futbolu çok seviyorlar. Türkleri çok seviyorlar. 1 ay sonra biz de oraya gidebiliriz" şeklinde konuştu.


Maç öncesi verilen dostluk mesajlarının yanı sıra iki takım oyuncuları ülke bayraklarıyla basın mensuplarına poz verdi. Türkiye karması veteranlar takımın teknik direktörlüğünü ise Beşiktaş’ın eski futbolcusu olan ve aynı zamanda Elit Master Lig Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Eren Beşerler yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:47
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