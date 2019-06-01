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Türkiye-İran sınırında çatışma! 2 askerimiz şehit oldu

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
Türkiye-İran sınırında çatışma! 2 askerimiz şehit oldu

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
  1. Iğdır
  2. Türkiye-İran sınırı
  3. Çatışma
  4. şehit ve yaralılar var
  5. Terör örgütü PKK
  6. Son dakika

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