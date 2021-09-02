Türkiye İmalat PMI’ı 54.1
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 54.1’e vardı.
Eşik değer olan 50.0’yi geçen endeks, imalat sektörünün performansında güçlü iyileşmeye işaret etti. İmalat PMI’ı ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine geldi. Böylece faaliyet koşulları üst üste 3’üncü ay güçlenmiş oldu. Müşteri talebindeki iyileşme ve yakın zamanda salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi, yeni siparişlerdeki güçlü artışın ağustos ayında da devam etmesini sağladı.