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Türkiye ilk kez sahip oluyor! Yola çıktı...

Kalyon ve Kolin grupları, Türkiye’nin ilk yüzen LNG depolama ve gazlaştırma ismi verilen FSRU gemilerinden birinin sahibi oluyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
Türkiye ilk kez sahip oluyor! Yola çıktı...

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın en büyük gemi imalatçılarından biri olan Hyundai’nin Busan kentindeki tersanesinde imal edilen FSRU gemisi Türkiye’ye yola çıktı. 
 
2017’de Kolin tarafından sipariş edilen FSRU gemisi, 2019’da tamamlanacaktı ancak yapımı erken bir tarihe çekildi ve belirlenen tarihten bir yıl önce suya indirildi.
 
Önümüzdeki aylarda geminin Türk sularına gelmesi bekleniyor.
 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:05
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