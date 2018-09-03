Türkiye ilk kez sahip oluyor! Yola çıktı...

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın en büyük gemi imalatçılarından biri olan Hyundai’nin Busan kentindeki tersanesinde imal edilen FSRU gemisi Türkiye’ye yola çıktı.



2017’de Kolin tarafından sipariş edilen FSRU gemisi, 2019’da tamamlanacaktı ancak yapımı erken bir tarihe çekildi ve belirlenen tarihten bir yıl önce suya indirildi.



Önümüzdeki aylarda geminin Türk sularına gelmesi bekleniyor.

