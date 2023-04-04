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Gündem Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas!
Gündem

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:39:00 - 2023-04-04 16:12:02

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği Hatay’a gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı. Helikopterle kent üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Akar ve Panagiotopoulos baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin ardından Akar ve Panagiotopoulos'un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.


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Yorumlar

Hadi buyur.

Yunan savunma bakanı Hatay'da ne arıyor? Hani bunlar düşmandı. Bir daha görüşme olmayacaktı. İlk onlar geldi. Neyse komşularla iyi geçinmek faydalıdır.

Kürşat

Yunan savunma bakanı Hatay'da ne yapacak, onu, BESLEDİKLERİ KANDİL, Sincar, Kuzey Suriye taraflarına götürün de ders alsın !
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