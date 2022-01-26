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Ekonomi Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma! 10 yıl sonra devrede
Ekonomi

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma! 10 yıl sonra devrede

Türkiye ile Yunanistan arasında Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü imzalandı. Anlaşmaya göre, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde pozitif politika adımları atılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:38:00 -
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik anlaşma! 10 yıl sonra devrede

Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı Atina'da gerçekleştirilirken, toplantı sonunda KEK Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan KEK mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor.

 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan KEK 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildi.

Görüşmeler sonunda KEK 5. Dönem Protokolü imzalanırken, protokole, görüşmelerde ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular, enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik başlıklarındaki iş birliği konuları yansıtıldı.

Bakan Yardımcısı Tuzcu, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragogiannis ile Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi.

Yunanistan ile ticari ilişkiler artış gösterdi

Açıklamaya göre, son toplantısı 2010'da Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan KEK mekanizmasının 10 yılı aşkın süreden sonra Yunanistan'la ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda yeniden faaliyete geçmesi önem taşıyor.

2021'de Avrupa Birliği ile artan ticari ve ekonomik ilişkilere paralel olarak, sınır komşusu Yunanistan ile de ticari ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve iş birliği imkanlarının arttırılması noktasında 5. KEK toplantısının önemli işlev göreceği değerlendiriliyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılında 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 ile karşılaştırıldığında ticaret hacminde yüzde 69,2 artış meydana geldi. İki ülke ticaret hacmi 2005 yılından bugüne üç katına çıktı. Yunanistan'a ihracat, 2021'de yüzde 73,3 artarak yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verildi.

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