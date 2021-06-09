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Gündem Türkiye ile Ukrayna resmen anlaştı! Türk savaş gemileri bölgeye gidecek
Gündem

Türkiye ile Ukrayna resmen anlaştı! Türk savaş gemileri bölgeye gidecek

Türkiye ve Ukrayna, Karadeniz'de ortak devriye atma ve tatbikatlar düzenleme konusunda resmi anlaşmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:23:00 -
Türkiye ile Ukrayna resmen anlaştı! Türk savaş gemileri bölgeye gidecek

Türkiye ile Ukrayna'nın Karadeniz'de kendilerine ait bölgelerde koordineli görev yapma ve ortak tatbikatlar düzenleme konusunda mutabakat sağladığı ve iki ülke gemilerinin dostane ziyaretlere yeniden başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk ve Ukrayna gemileri bölgede olacak

Karadeniz bölgesindeki deniz trafiğine yönelik güncel tehditleri ve meydan okumaları, ülkelerin deniz sınırlarındaki durumu ve iki kurum arasındaki işbirliğinin geleceğini istişare eden taraflar, Karadeniz'de kendilerine ait bölgelerde koordineli görev yapma, ortak arama-kurtarma tatbikatları düzenleme ve gemilerin dostane ziyaretlere yeniden başlaması konusunda mutabakat sağladı.

Kendir, "Çeşitli uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürürsek bunun hem ülkelerimiz hem de kurumlarımız için faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

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