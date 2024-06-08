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Gündem “Türkiye ile Rusya arasında sorun var” Kremlin açıklama yaptı
Gündem

“Türkiye ile Rusya arasında sorun var” Kremlin açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 07:00:00 -
"Türkiye ile Rusya arasında sorun var" Kremlin açıklama yaptı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Ankara arasında sorun olduğuna dair görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ve Ankara arasında sorun olduğuna dair görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönündeki izlenimin hatalı olduğunu ve ülkeler arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Rus-Türk ilişkilerinin bozulduğu yönünde görüşler olduğunun belirtilmesine "Bu hatalı bir izlenim. Rus-Türk temasları sürüyor, Rus-Türk ekonomi diyaloğu mevcut tüm problemlerle devam ediyor" dedi.

 

ABD, İngiltere ve onlar tarafından kurulan sözde istihbarat organlarının eşi görülmemiş bir baskı uyguladığının farkında olduklarını belirten Peskov, söz konusu organların yetkililere ve iş dünyası temsilcilerine tehditler yönelttiğinin altını çizdi.
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Baskıya maruz kalan tek ülkenin Türkiye olmadığını, diğer ülkelerin de aynı durumdan mustarip olduğunu kaydeden Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunuyor ve bu elbette bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süredir gündemde olan Türkiye ziyaretinin henüz gerçekleşmemesiyle ilgili sorular alan Peskov, iki ülke liderlerinin programlarını örtüştürmeyi başaramadıklarını, bu nedenle Rus liderin henüz Türkiye'ye gidemediğini anlattı.

Peskov, Rusya ve Türkiye arasında üst düzey temasların süreceğini de sözlerine ekledi.

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