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Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından "Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası" yayınlandı.

22 Ekim 2019 Salı 20:46
Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları

Türkiye ve Rusya terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ve Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mutabakat muhtırasını okudu.

Çavuşoğlu, her iki tarafın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettiğini belirtti.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılığın vurgulandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu çerçevede, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir." dedi.

İki ülke arasında mutabık kalınan "Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası" yayınlandı. Yayınlanan muhtırada yer alan maddelere şu şekilde yer verildi:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 20:46
  1. Adana
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. YPG
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Recep TayyipErdoğan
  8. Vladimir Putin
  9. Suriye

YORUM YAZ

  • KafkasKafkas22 sa önce
    Barış Pınarı Harekatı ve Soçi mutabakatı ile Türkiye sadece Türk kamuoyunun gazını aldı. Değişen bir şey yok, aynı PKK devleti kurma planı Rusya ile devam edecek. ABD-Rusya arasında görev değişikliği yaşandı. Amerika uluslararası ortamda karşı karşıya kalacağı teröre destek suçlamaları ve uluslararası kanunlarca bunu yaptıramayığını anladığında dosyayı kaldığı yerden Rusyaya devretti, Rusya yaptıracak. Çünkü Rusya kanunları iplemez. Tüm tarafların tiyatrosu ile Suriyenin Kuzeyinde PKK devleti kurma planı kaldığı yerden devam ediyor.
  • Hacı Hacı 1 gün önce
    "Küfür tek millettir." her zaman gerçektir. Abd, rus anlaştı. İsrail lobisi abdye ve rus a geri adım attırdı. Abd oyaladı, sıra rus a geldi. 150 saat sonra ingiliz, alman, ffransıza gelecek. Sırasıyla 180-210-240 saat derler. Oyalayıp duracaklar. Askerimizin moralini bozduktan sonra saldırtacaklar. Rejimi, pkksı, vahhabisi, eermenissi, şiası.
  • CanCan1 gün önce
    Artik esad ile masada oturma vakti geldi. Bunun daha fazla uzatmaya gerekmez. 
  • Mehmet Mehmet 1 gün önce
    Suriyenin toprak.butunluguni 10 yıl önce korusaydık şimdi bu durumda olmazdık.
  • TarafsızTarafsız1 gün önce
    150>120. Demek ki Putin'in pazarlık gücü Trump'tan daha iyi.
  • HasanHasan1 gün önce
    150 saat uzatildi.!!!!!!!????????? 

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