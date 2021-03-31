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Dünya 'Türkiye ile normalleşelim' çağrısı sonrası Ermeni bakan ile ilgili açıklama geldi
Dünya

'Türkiye ile normalleşelim' çağrısı sonrası Ermeni bakan ile ilgili açıklama geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Türkiye ile normalleşme çağrısı yapmasının ardından görevden alınacağına dair çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 11:39:00 -
'Türkiye ile normalleşelim' çağrısı sonrası Ermeni bakan ile ilgili açıklama geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın görevden alınmasının beklendiğini belirten basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, "Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bugün sabah saatlerinde Ermenistan'da yayın yapan '168 Hours' gazetesi, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın, Türkiye ile yakınlaşma politikası konusunda yetkililerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alınacağını ileri sürmüştü.

Anlaşmazlıkların Ayvazyan'ın geçen yılın aralık ayında Moskova'ya yaptığı ziyarette 'Türkiye'nin bölgede yıkıcı bir politika yürüttüğü' iddiasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan ile yaşadıkları ciddi tartışmadan sonra başladığını belirten gazete, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca dün (pazartesi) parlamentoda konuşan Ayvazyan, Türkiye ile ilişkilerin netleştirilmesi gerektiğini belirten Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın ülkenin dış politika meselelerindeki resmi tutumunu yansıtmadığını açıkça belirtti."

Gazeteye göre, Ayvazyan'ın yerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Artak Apitonyan alacak.

Bu bilgi başka kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

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