Türkiye ile Mısır arasında flaş gelişme! Böyle duyurdu

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır’la gelinen noktada, yakında liderler arasında bir görüşme var mı?" sorusuna verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Çelik, merak edilen konuyla ilgili özetle şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler marjındaki toplantılar için gittiğimiz New York’ta konuşma fırsatı bulduk. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Sıfır Atık” süreciyle ilgili konuşmasını ve temaslarını takip etti. Ayrıca New York’ta farklı görüşmelerde bulundu.

Çavuşoğlu’nun PKK-YPG terör örgütü konusunda ABD’nin politikalarına getirdiği eleştirileri ana hatlarıyla pazar günkü yazımda aktarmıştım. Bakan, Rusya-Ukrayna tahıl koridoru ve Mısır konusunda da değerlendirmeler yaptı.

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Özetle bu başlıklardaki açıklamalarını da aktarmak istiyorum:

Mısır’la gelinen noktada liderler arasında bir görüşme yakında var mı?

Şimdi siyasi ilişkileri de tamamen normalleştirmek için çalışıyoruz. Liderler düzeyinde ziyaretin şu anda seçimden önce olması tabii Cumhurbaşkanlarının takdiri. Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’yi tekrar Ramazan ayı içinde Türkiye’ye davet ettik. Bazı tarih önerilerinde bulunduk. O görüşmede, liderlerin buluşması gecikecekse, Büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili bir karar alabiliriz. Diğer taraftan uluslararası platformlarda birbirimizin aleyhine olmama prensibine azami şekilde uyuyoruz. Özetle ilişkilerimiz ilerliyor. (...)"