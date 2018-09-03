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Türkiye ile Katar arasında önemli anlaşma! İmzalar atılıyor

Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) yarın paraflanacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
Türkiye ile Katar arasında önemli anlaşma! İmzalar atılıyor

Türkiye ile Katar arasında geniş ve kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarından biri olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) yarın paraflanacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, yarın TEOA'yı paraflamak üzere bir araya gelecek.

Pekcan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edecek Al Sani, Ticaret Bakanlığında heyetler arası görüşmelere katılacak.

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Görüşmelerin ardından iki bakanın geniş ve kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarından olan Türkiye-Katar TEOA'yı paraflaması için tören düzenlenecek.

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan söz konusu anlaşmayla başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza teminiyle üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

TÜRKİYE-KATAR TİCARİ İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018 yılının yedi ayında 611 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 195 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitleri Katar'da bugüne kadar 14,8 milyar dolar değerinde 137 proje üstlenirken, Katar, proje bedeli sıralamasına bakıldığında Türk müteahhitlerinin en fazla proje üstlendikleri 8. ülke konumunda bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
  1. Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA)
  2. Ticaret Bakanlığı
  3. Bakan Ruhsar Pekcan
  4. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani

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