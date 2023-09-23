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Medya Türkiye ile Japonya’dan dev işbirliği! Bütün dünya bunu konuşacak
Medya

Türkiye ile Japonya’dan dev işbirliği! Bütün dünya bunu konuşacak

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:50:00 -
Türkiye ile Japonya’dan dev işbirliği! Bütün dünya bunu konuşacak

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, Türkiye ile Japonya’nın Ukrayna’yı yeniden inşa edeceğini belirtti.

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, Türkiye ile Japonya’nın Ukrayna’yı yeniden inşa edeceğini belirtti. Japonya’nın, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu kaynak ve kabiliyetleri, savaş mağduru ülkeye akıtacağını, bunu da zaten Ukrayna ile tarihi-kültürel bağları yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye ile yapmak istediğini ifade eden Oğuz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye-Ukrayna-Japonya iş forumundayız. Afşin Yurdakul moderasyonunda Japonya ile Ukrayna arasındaki muhtemel işbirliği alanları tartışılıyor. Japonya; şirketlerinin becerilerini ve finansman gücünü, Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanmak ve bunu Türkiye üzerinden yapmak istiyor.

Ukrayna-Rus savaşında ülkenin %20’si işgal altında ve ekonominin %75’i tahrip edilmiş durumda. Kabaca 500-900 milyar $’lık bir tahribat söz konusu… Savaşa rağmen tarım konusunda pes etmemiş Ukrayna, hasada devam etmiş, ayçiçeği, buğday, mısırda “Afrika ve Asya ile paylaşımı” sürdürmüş.

Ancak ülkenin yeniden imarı, sanıldığı kadar kolay bir süreç değil. Savaşın bitmesi ardından çok yoğun, hummalı ve maliyetli restorasyon dönemine girilecek. Tam da bu noktada Japonya, “ben de varım” diyor Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu kaynak ve kabiliyetleri, savaş mağduru ülkeye akıtacak.
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Bunu da zaten Ukrayna ile tarihi kültürel bağları yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye ile yapmak istiyor.” 

 

 

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