  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor

Suudilerle kriz çıkaran Süper Kupa maçı gündemden düşmüyor! Ve o isimden şok iddia geldi: Şimdiden söylüyorum, yeni yıla girmeden bu olacak

Bir operasyon daha! Suudi Arabistan’daki “Süper Kupa” kriziyle ilgili şok iddia! Bu gerçekten doğru mu

Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili alçakça iftira! Gerçeği, Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı böyle anlattı! İşte şimdi dut yemiş bülbüle dönecekler

Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran Süper Kupa kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yılbaşı kutlaması açıklaması!

Süper Kupa krizinin ardından şok iddia! “O da ne?” deyip duyurdu: Din kardeşlerimizin bunu yapması oldukça garip 

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet
Otomotiv Türkiye ile İngiltere arasında elektrikli araç anlaşması
Otomotiv

Türkiye ile İngiltere arasında elektrikli araç anlaşması

Yeniakit Publisher
2023-12-31 19:22:00 -
Türkiye ile İngiltere arasında elektrikli araç anlaşması

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu en çok hangi şehirde var?
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu en çok hangi şehirde var?

Teknoloji

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu en çok hangi şehirde var?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Otomotiv

Elektrikli araç alacaklar dikkat! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Şimdiden öğrenmekte fayda var! Kışın elektrikli otomobil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz
Şimdiden öğrenmekte fayda var! Kışın elektrikli otomobil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz

Teknoloji

Şimdiden öğrenmekte fayda var! Kışın elektrikli otomobil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz

Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar
Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar

Otomotiv

Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar

Araçlar neden yanıyor: Elektrikli araçlar tehlikeli mi?
Araçlar neden yanıyor: Elektrikli araçlar tehlikeli mi?

Gündem

Araçlar neden yanıyor: Elektrikli araçlar tehlikeli mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23