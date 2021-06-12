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Dünya 'Türkiye ile ilişkiler zedelenir' diyerek müdahale ettiler! PKK destekçilerine soğuk duş
Dünya

'Türkiye ile ilişkiler zedelenir' diyerek müdahale ettiler! PKK destekçilerine soğuk duş

Terör örgütü PKK'ya destek vermek için Almanya'dan Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'e gitmek isteyen aralarında Alman parlamenterlerin de yer aldığı 27 kişilik gruba, Düsseldorf Havalimanı'nda müdahale edildi. Gözaltılara "Türkiye ile ilişkilerin olumsuz etkilenmesi" gerekçe gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 18:40:00 -
'Türkiye ile ilişkiler zedelenir' diyerek müdahale ettiler! PKK destekçilerine soğuk duş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği operasyonlarda köşeye sıkışan PKK'lı teröristlere destek olmak isteyen 27 kişi, Düsseldorf Havaalanı'nda toplandı.

Kendilerine sözde "Barış Heyeti" ismini veren gruba Alman polisi müdahale etti.

EHA Medya'da yer alan habere göre, Almanya milletvekillerinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Alman polisi heyetin engellemesine, "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesini gösterildi.

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Yorumlar

Adem Kul

Almanya bizi kıskanmaktan vazgeçti, artık korkuyor da:)
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Meryem Azra

AK PARTİ ORTAYA ATILAN İDDİALARA 1 AY BOYUNCA NEDEN SESSİZ KALDI DİYENLERE CEVABIM Çok zor bir dönemden geçiyoruz. At izi it izine karıştı. İnsanların kafası karışık. 1 ay boyunca susmuşlar dedin. Evet sustular çünkü AK PARTİ'NİN içinde kripto ajanlar var. AK PARTİ'Yİ halkın nezdinde küçük düşürmeye çalışanlar var.
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