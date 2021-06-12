'Türkiye ile ilişkiler zedelenir' diyerek müdahale ettiler! PKK destekçilerine soğuk duş
Terör örgütü PKK'ya destek vermek için Almanya'dan Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'e gitmek isteyen aralarında Alman parlamenterlerin de yer aldığı 27 kişilik gruba, Düsseldorf Havalimanı'nda müdahale edildi. Gözaltılara "Türkiye ile ilişkilerin olumsuz etkilenmesi" gerekçe gösterildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği operasyonlarda köşeye sıkışan PKK'lı teröristlere destek olmak isteyen 27 kişi, Düsseldorf Havaalanı'nda toplandı.
Kendilerine sözde "Barış Heyeti" ismini veren gruba Alman polisi müdahale etti.
EHA Medya'da yer alan habere göre, Almanya milletvekillerinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Alman polisi heyetin engellemesine, "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesini gösterildi.