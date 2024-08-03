Türkiye ile ilgili açıklanan veri İngiliz ekonomisti şaşırttı: Bu hiç mantıklı değil

Ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret verilerini paylaşarak ayrışmaya dikkat çekti.

TL’nin adil değeri hesaplamalarıyla tanınan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret verilerindeki ayrışmayı değerlendirdi.

Brooks, paylaşımında Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Kolombiya, Peru ve Türkiye’nin verilerine yer verdi. Brezilya ve Türkiye’nin verilerde iki ayrı uçta olması ilgi çekti.

İngiliz isim, yüksek dış ticaret açığı olmasına rağmen Türkiye'yi alkışladı. Dış ticaret fazlası veren Brezilya'nın durumunu ise 'çok tuhaf' buldu.

Brooks yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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“EM konsensüsü bugünlerde derinden hatalı. Türkiye (turuncu) herkesin gözdesi, -geçmişte TL’nin büyük değer kaybetmesinin itici gücü- ancak ticaret açığı her zamanki kadar yüksek. Brezilya (siyah) yüksek ticaret fazlalarına geçti ve herkes bundan nefret ediyor. Hiç mantıklı değil…”