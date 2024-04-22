Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan ülkeden büyük skandal! 'Anlaşmayı iptal edelim' demeye başladılar

Bulgaristan’da gündem, BOTAŞ ile yapılan gaz anlaşması.

Konu siyasette karşılıklı suçlamalara dönerken Bulgaristan Meclisi’nden anlaşmanın incelenmeye alınması kararı çıktı.

Bulgaristan Halk Meclisi, Bulgargaz ile Türk enerji şirketi BOTAŞ arasındaki anlaşmaya ilişkin raporunu incelemeye aldı. Anlaşma, siyaset alanına taşındı ve karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Muhalefet, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in son geçici hükümetinin imzaladığı bu anlaşma nedeniyle Bulgaristan'ın günde binlerce dolar kaybettiğini savundu. Muhalefet sözcüleri, Radev’in son geçici hükümetini “En yozlaşmış hükümetlerden biri" olarak nitelendirildi.

GERB-SDS'den geçici komisyon başkanı Zhecho Stankov, BOTAŞ le yapılan anlaşmanın netleştirilmesini talep ederken, martta istifa eden Denkov hükümetinin bunu çözmek için 10 ayı olduğunu ancak bunu yapmadığını ve yüz milyonların kaybedildiğini savundu.

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İş insanını suçladı

GERB Milletvekili Delyan Dobrev, devlet gaz şirketinin rakibi “Overgaz”ın ticari çıkarlarını korumakla ve “Bulgargaz”ı iflas ettirmek için kendilerine resmi olarak 500 bin leva bağışlayan şirket kurucusu iş insanı Sasho Donchev'i suçladı.

Cumhurbaşkanı Radev ise suçlamalara karşılık BOTAŞ ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Radev, Türk enerji şirketi BOTAŞ ile kendisinin atadığı geçici hükümet döneminde imzalanan sözleşmenin Bulgaristan için enerji çeşitlendirmesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Radev'den BOTAŞ açıklaması

Radev, sözleşmenin, Petkov kabinesinin ülkeyi "gazsız, ara bağlantı olmadan, hiçbir şey olmadan" terk ettiği kritik koşullarda imzalandığını hatırlatarak, "Bu büyüklükte bir sözleşmeyi analiz ederken, değerlendirirken bu sözleşmeye çok daha geniş kapsamlı, çok daha geniş bir yelpazede bakılması gerekir. BOTAŞ ile yapılan sözleşme, Türkiye'de 5 adet bulunan 30 milyar metreküp kapasiteli sıvılaştırılmış gaz terminallerine erişim ve BOTAŞ şebekesi üzerinden iletim sağlanmasına yöneliktir” dedi.

Cuma günü Bulgaristan Meclisi, Enerji Bakanı'na BOTAŞ ile anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için gerekli adımları atması talimatını verdi.

Bakan Vladimir Malinov yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis kararını alır almaz uygulayacağını söyledi:

"Aldığım anda sırasıyla Bulgargaz ve Bulgar Enerji Holding'den meslektaşlarımı hem finansal hem de ekonomik açıdan olduğu kadar güvenlik ve sürekliliğin sağlanması açısından da haklı gösterecek özel bir senaryo hazırlamak üzere görevlendireceğim ve malzeme güvenliği konusunda derhal harekete geçeceğiz. Sırasıyla Türk meslektaşlarımıza ve BOTAŞ'a yönelik siyasi düzeyde derhal harekete geçeceğiz"

2023 yılı başında Galab Donev, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında 3 Ocak'ta Sofya'da imzalanan 13 yıllık anlaşmanın imzalanmasını onaylamıştı. Belge, Bulgargaz'ın sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gazlaştırılması ve daha sonra Bulgaristan topraklarına aktarılması için terminallere erişimini sağlıyor. Daha sonra Bulgaristan'ın bu sözleşmeden milyonlarca BGN kaybettiği, Bakanlar Kurulu’nda ortak bir mutabakata varılamadığı ve sadece sekiz bakanın imzaladığı, bunun da anlaşmayı gayri meşru hale getireceği ifade edilmişti. GERB lideri Boyko Borissov da BOTAŞ ile yapılan sözleşmeye, "Bugüne kadar kârlı değil, ancak Avrupa'da Rus gazı yasağı geldiğinde kârlı hale gelecektir" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: Patronlar Dünyası