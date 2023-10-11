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Ekonomi Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:20:00 -
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini güçlendirecek yeni bir adım atıldı.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ve BAE'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'un birlikte düzenlediği SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul üyesi 125 firma ile 10 EDGE şirketinin katıldığı etkinlikte, EDGE'nin Türkiye'deki faaliyetlerini yürütmek için oluşturduğu EDGE MALATH şirketinin de kuruluşu duyuruldu.

EDGE, MALATH ile Türkiye'nin savunma sanayisinde kurduğu güçlü ekosistemin bir parçası olmayı hedefliyor.

MALATH, iki ülkenin savunma sanayisindeki satışlarını artırmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve teknoloji transferi için çalışmalar yapacak. Böylece iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına destek verecek. MALATH, ticaret, geliştirme ve imalat fonksiyonlarına sahip olacak.

Etkinlik kapsamında SAHA İstanbul ve üyeleri ile EDGE Group arasında 24 iş birliği anlaşması ve iyi niyet mektubu imzalandı.
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MALATH - SAHA İstanbul arasındaki Stratejik İşbirliği Anlaşması yanında Türk savunma sanayisi şirketleri Altınay, Assan, Baykar, ASELSAN, HAVELSAN, DADE Teknoloji, Best Grup, BİTES, TUSAŞ, MKE, Katmerciler, PAVO Group, STM, Roketsan, Titra Teknoloji, Tualcom, TEI, Sarsılmaz, YON Tech, Aspilsan, CANiK, Erin Motor ve NETA Elektronik ile EDGE Group arasında ortak çalışmalara kapı aralandı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ÖZEL ŞİRKET

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faysal El Bannai, imza törenlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, EDGE Group tarafından Türkiye ile olan ilişkilere yönelik olarak MALATH'ın kurduğunu söyledi.

Bu firmanın ofis imkanlarının birlikte iş yapılacak SAHA İstanbul üyeleri tarafından kullanılabileceğini, iş geliştirme, mühendislik süreçlerinin burada yapılabileceğini ifade eden Bayraktar, "MALATH'ın tek fonksiyonu Türk savunma sanayisiyle olan ilişkileri, ortak projeleri yürütmek olacak. Bunun içinde doğrudan ticaret, yatırım, ortak geliştirme de olacak." dedi.

Türk şirketleriyle yapılan anlaşmalara ilişkin soruya karşılık Bayraktar, "BAE ile büyük ölçüde savunma sanayisi iş birliktelikleri zaten devam ediyor. Biz SAHA bünyesindeki üyelerimizle birlikte orta ve küçük ölçekli firmalarımızın da sürece katılarak bu iş birliğinin daha etkin olmasını hedeflediğimiz iyi niyet mektupları imzaladık." diye konuştu.

Türkiye ve BAE arasındaki savunma sanayisi ihracatının iki ülke liderlerinin de desteğiyle hızla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, "BAE'nin savunma sanayisine büyük yatırımı var. Artık her ülkenin öz yeterlilik, alternatif tedarik zincirleri kurmak gibi bir gündemi var. Güçlerimizi birleştirerek gelecekteki problemleri nasıl aşarız, buradan nasıl bir sinerji oluşturabilirizin peşindeyiz. Bunu da sadece büyük ölçekli firmalarla değil orta ve küçük ölçekli firmaları da katarak gerçekleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faysal El Bannai de SAHA İstanbul ile hayata geçirdikleri iş birlikteliği ile iki ülke arasında savunma sanayisindeki ilişkileri daha ileri notalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

BAE'NİN SAVUNMADAKİ GÜÇ MERKEZİ

EDGE Group, BAE'de 2019 yılında savunma şirketlerini aynı çatı altında toplayarak uluslararası oyuncu olmak, kritik teknolojileri ülkeye kazandırmak için faaliyetlere başladı. 5 kümelenmede 20'den fazla şirket 111 binden fazla çalışana ulaşan EDGE, kara, hava ve deniz platformları, silah sistemleri, siber savunma ve uzay, iç güvenlik gibi alanlarda tasarım, geliştirme, üretim ve bakım görevlerini yerine getiriyor.

Portföyünde 120'den fazla ürün bulunan EDGE, 50'den fazla ürüne yönelik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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