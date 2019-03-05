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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kritik gelişme!

Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı 15 Mart'ta yapılacak.

05 Mart 2019 Salı 14:27
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kritik gelişme!

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı yaklaşık dört yıl aranın ardından 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Anlaşması kapsamında AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan "Ortaklık Konseyi" toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

AB ile kurumsal diyaloğun devamı ve çeşitlendirilmesi bakımından önemli olan toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Toplantıya AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da katılacak.

Çavuşoğlu Suriye konferansına katılacak

Taraflar, bölgesel konular ve ikili ilişkileri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, terörle mücadelede iş birliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 53'üncü toplantısı 18 Mayıs 2015'te Brüksel’de gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında 13-14 Mart'ta düzenlenecek Suriye konferansına katılması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:27
  1. Ankara
  2. Avrupa Birliği

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