Türkiye ile Arap dünyası arasındaki derin ilişkiler! Kritik zirve Irak'ta: Büyük değişiklik olabilir! Böyle cevap verdiler

Suriye merkezli gazete, Şam'daki bir hükümet kaynağına dayandırdığına haberi göre tarafların müzakerelere başlayacakları tarih henüz belli değil. El Vatan, yaklaşmakta olan Suriye-Türkiye toplantısı, "sınır bölgelerindeki duruma ilişkin siyasi anlayış ve anlaşmalara yol açması beklenen uzun bir müzakere sürecinin başlangıcı" olacak ifadelerine yer verdi.

RUSYA, ÇİN VE İRAN DİYALOGLARI

Haberde belirtildiği gibi Türk tarafı, Moskova ve Bağdat'tan, "iki ülke arasındaki ilişkileri önceki durumlarına geri getirmesi gereken tüm ayrıntıları tartışmak için herhangi bir üçüncü tarafın varlığı olmadan ve medyadan uzakta Suriye tarafıyla ikili bir diyalog masasında hazır bulunmalarını" istedi.

Gazete, Ankara ile Şam arasında ortaya çıkan yakınlaşmanın, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin desteğini aldığı belirtildi. El Vatan, Rusya, Çin ve İran'ın da tarafları ikili ilişkiler kurmak için diyaloğa girmeye teşvik ettiğini bildirdi.

ERDOĞAN'IN SURİYE MESAJI...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad'ın "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini aktaran bir gazetecinin, "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusu üzerine şunları kaydetmişti:

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"Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz.

Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok."