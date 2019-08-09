Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü. Ayrıntılar geliyor...

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