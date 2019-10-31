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Gündem

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşme yaptı.

2019-10-31 22:05:00 - 2019-10-31 23:11:12
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

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