Türkiye iki mevsime sıkıştı! Artık kış mevsimi yaşamayacağız

Küresel iklim krizi Türkiye’nin doğal döngüsünü de kökten değiştirmeye başladı. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Akyüz, ülkede artık dört mevsim yerine iki mevsimin yaşandığını söyledi.

Kar yağışı unutulacak

Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışlarının doğal döngüyü bozduğunu ifade eden Akyüz, "Dünyada iklim değişikliğinde en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye, ilkbahar, sonbahar, yaz ve kış mevsimi olmak üzere dört mevsimli bir iklim yapısına sahiptir. Fakat son zamanlarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı Türkiye artık iki mevsimli iklim düzenine geçti. Önümüzdeki yıllarda bu süreci daha belirgin bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Artık kış aylarında yoğun kar ve yağmur yağışlarını görmeyeceğiz sıcaklıklar mevsim sıcaklığının üstünde olacak yaz mevsimi de Türkiye’de aşırı sıcaklığın hüküm sürdüğü bir şekilde seyredecek" diye konuştu.

“Gıda güvenliği riski ortaya çıktı”

İklim değişikliğinin ve iki mevsimli iklim düzeninin ülkede önemli ekonomik, ekolojik ve sosyolojik etkilerinin bulunduğunu, bu etkilerin en önemlisinin iklim göçü olduğunu vurgulayan Akyüz, "İklim göçü, kırsal kalkınmanın sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Artık ülkemizde hayvancılık faaliyetlerin azalmaya başladığını ve gıda güvenliği dediğimiz riskin ortaya çıktığını görmekteyiz. İklim göçünden dolayı ülkemizde artık insanlar kentlere göç ederek kırsal alanlarda yaptıkları tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini terk etmekte bu da ülkemizde ciddi bir ekonomik kaybın ve gıda güvenliği sorunun oluşmasına neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

“İnsanlar iklimin peşinden göç etmek zorunda kalacaklar”

Doç. Dr. Akyüz, iklim göçünü önlemek amacıyla hayata geçirilmesi gereken önemli politikaların bulunduğunu belirterek, "Türkiye’de yağmur suyu hasadının güçlendirilmesi, gri su kullanımının yaygınlaştırılması ve yeraltı su kaynaklarının daha fazla korunması bu süreçte oldukça önemlidir. Ayrıca fosil yakıt tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Yeryüzü ana sıcaklığının artma sebebini aşırı fosil yakıt tüketimi oluşturmaktadır. Artık dört mevsim değil iki mevsim yaşıyoruz bu sadece doğanın değil insanın da değişimi anlamına geliyor. Eğer iklimi koruyamazsak insanlar iklimin peşinden göç etmek zorunda kalacaklar. İklim değişikliği içinde yaşadığımız dönemin en önemli sorunu ve bizim bu konuda ivedi bir şekilde adım atmamız gerekiyor" dedi.