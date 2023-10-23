Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya’da gerçekleştirilecek

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner’in açılış konuşmasından sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da konuşma yapacağı Zirve’de, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

“İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar” başlıklı Zirve’nin ilk panelinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ü A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ağırlayacak.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin ikinci panelinde ise “Türkiye’nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı” tartışılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Orta Anadolu İhracatçı Birliği Başkanı Nihat Uysallı ihracat potansiyeli ile ilgili bilgiler paylaşacak.

T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner’in sorularını yanıtlayacak.

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Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden, Sabah TV ve A Para YT’den canlı olarak izlenebilecek.