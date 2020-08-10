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Dünya

Türkiye için tarih verdiler! Uçuşlar başlıyor

Ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle İstanbul uçuşlarına 5 ay ara veren Singapur Hava Yolları, 26 Ağustos'tan itibaren yeniden seferlere başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:29:00 - 2020-08-10 20:30:47
Türkiye için tarih verdiler! Uçuşlar başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 Mart'ta İstanbul seferlerini askıya alan Singapur Hava Yolları, 26 Ağustos'tan itibaren uçuşlara yeniden başlanacağını duyurdu.

Singapur-İstanbul seferleri salgın öncesinde olduğu gibi Airbus A350-900 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.

 

İşte Singapur Hava Yolları'ndan yapılan o açıklama:

"Uçuşlara devam edilirken yeni normalde yolcuların konforu ve güvenliği için alınan tüm önlemler devrede olacak. Sağlık sektörü uzmanları, kanun koyucular, iş ortaklarımızın tavsiyeleri ve yolcularımızdan gelen geri bildirimler sonucu geliştirdiğimiz bu önlemler uçak içinde ve seyahat boyunca güvenli bir ortam oluşturarak en iyi seviyede deneyim sağlamamıza olanak verdi. Uçuş öncesi aşamada, havaalanında, uçakta ve varış havaalanında alınan sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi içeren yeni bir çevrimiçi broşür de mevcuttur. Bu e-broşür tüm yolcularımıza uçuşlarından önce gönderilecektir."

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