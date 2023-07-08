Türkiye için şok haber! Hiç kimse bunu beklemiyordu! 9 Temmuz Pazar günü...

Türkiye'de mevsimlerin kaymasıyla birlikte iklim de değişti. Vatandaşlar hangi mevsimde ne yaşadıklarını tam anlamıyla çözemiyor. Meteorolojik kaynaklardan "Doğanın kıyameti" olarak adlandırılan bir haber de kısa süre önce geldi.

Hava Forum tarafından aktarılan bilgilere göre hafta sonu Balkanlar ve Rusya üzerinden gelecek olan serin havayla birlikte pazartesi gecesi ve salı sabahı Rize-İspir (Erzurum) yaylalarında kar yağışı bekleniyor...



ÖNE ÇIKAN VİDEO