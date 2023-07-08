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Gündem Türkiye için şok haber! Hiç kimse bunu beklemiyordu! 9 Temmuz Pazar günü...
Gündem

Türkiye için şok haber! Hiç kimse bunu beklemiyordu! 9 Temmuz Pazar günü...

Yeniakit Publisher
2023-07-08 15:09:00 -
Türkiye için şok haber! Hiç kimse bunu beklemiyordu! 9 Temmuz Pazar günü...

Türkiye'de "Doğanın kıyameti" olarak adlandırılan küresel iklim değişikliği etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre 9 Temmuz Pazar günü Rize'de kar yağışı bekleniyor.

Türkiye'de mevsimlerin kaymasıyla birlikte iklim de değişti. Vatandaşlar hangi mevsimde ne yaşadıklarını tam anlamıyla çözemiyor. Meteorolojik kaynaklardan "Doğanın kıyameti" olarak adlandırılan bir haber de kısa süre önce geldi. 

Hava Forum tarafından aktarılan bilgilere göre hafta sonu Balkanlar ve Rusya üzerinden gelecek olan serin havayla birlikte pazartesi gecesi ve salı sabahı Rize-İspir (Erzurum) yaylalarında kar yağışı bekleniyor...

 
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