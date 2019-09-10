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Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

Türkiye'de ekstrem hava olaylarının gelecek yıllarda daha da artacağını söyleyen Prof. Dr. Murat Türkeş, "Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor" dedi.

10 Eylül 2019 Salı 17:12
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de son 20 yıldan beri çok açık şekilde görüldüğünü belirterek "Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz." dedi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" kapsamında Edirne'de düzenlenen üç günlük eğitim programı başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları görüşüldü.

Prof. Dr. Murat Türkeş, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava akımlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak sel, fırtına ve hortum gibi aşırı hava olaylarının yaşandığını söyledi.

"İklim değişikliğinin önemli göstergeleri..."

Son yıllarda ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda artışlar yaşanmasının iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkeş, kış mevsiminin geçmişe göre daha sıcak ve yağışsız geçtiğini, ilkbahar ve yaz döneminde şiddetli sağanaklarda artışlar gözlendiğini anlattı.

Yapılan çalışmaların Türkiye'deki ortalama sıcaklıkların gelecek yıllarda artabileceğini öngördüğünü belirten Prof. Dr. Türkeş, şöyle konuştu:

"Sıcak hava dalgaları ve yüzey sıcaklığının artması ormanlardaki belirli ağaç türlerinde kurumalara sebep oluyor. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlar Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor. İklim modellemelerine baktığımızda gelecekte Akdeniz Havzası'nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'nin batı ve güney yarısında yağışlarda azalmanın süreceğini, özellikle su kaynakları için önemli olan kış ve sonbahar yağışlarında azalma olacağını öngörülüyor. Yüzey sıcaklıklarında yüzyılın sonuna kadar Türkiye'de 2,5-3 derecelere hatta 7 derecelere varan sıcaklık artışlarının görülebileceği kötü senaryolarda gösteriliyor. Artan sıcaklığa ilişkin aşırı hava olayları yaşanıyor. Şiddetli yağışlar, seller, taşkınlar ve hortumlar görülebiliyor. 2018'de yaşadık biliyorsunuz medican yani Akdeniz siklonu oluştu. Gözlenen etkiler şiddetli hava, iklim ve afet olaylarının arttığına yönelik. Gelecekte de daha artabileceğini görüyoruz."

Türkeş, ekstrem hava olaylarının gelecek yıllarda daha da artacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:12
  1. Edirne
  2. Boğaziçi Üniversitesi
  3. Prof. Dr. Murat Türkeş
  4. Murat Türkeş
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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