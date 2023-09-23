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Ekonomi Türkiye için flaş bir gelişme daha! Tekfen'den 3 yeni şirket: Yenilenebilir Türk enerji şirketi kuruyor
Ekonomi

Türkiye için flaş bir gelişme daha! Tekfen'den 3 yeni şirket: Yenilenebilir Türk enerji şirketi kuruyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 17:13:00 - 2023-09-23 17:20:42
Türkiye için flaş bir gelişme daha! Tekfen'den 3 yeni şirket: Yenilenebilir Türk enerji şirketi kuruyor

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmaları devam ederken Tekfen Holding'in şirketlerine ait yeni sürpriz duyurusu geldi: Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi AŞ ve Tekfen Derince AŞ üç yeni şirket daha kurma kararı aldı. Önemli değişikliklere yol açacak bir kararın alındığı Tekfen Yenilenebilir'in sermayesi şirketine ait detaylar...

Tekfen biri yenilenebilir enerji şirketi olan 3 yeni şirket kuruyor! Tekfen Holding biri yenilenebilir enerji şirketi olmak üzere 3 yeni şirket kuracak 

 Sürpriz karar!

Tekfen Holding biri yenilenebilir enerji şirketi, biri varlık yönetimi şirketi olmak üzere 3 yeni şirket kuracak. Tekfen Holding AŞ [TKFEN], yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri AŞ unvanıyla yeni bir şirket kuracak.

Tekfen Holding; Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi AŞ ve Tekfen Derince AŞ unvanlı iki yeni şirket daha kurma kararı aldı. Tekfen Yenilenebilir’in sermayesi 10.000.000 lira olacak ve sermaye tutarının tamamı Tekfen Holding AŞ tarafından taahhüt edilecek. Holding’in yayınladığı açıklamada, Tekfen Holding ve bağlı şirketlerinin bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların; yeni kurulacak olan Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi AŞ şirketine devredileceği bildirildi.   Grup şirketlerinden biri olan Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ'nin Derince'deki arsası ile üzerinde yer alan fabrika binası da kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek olan Tekfen Derince AŞ’ye aktarılacak. (enerjigunlugu)

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