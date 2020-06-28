Türkiye için felaket senaryoları çiziyorlardı: Kendileri çöküşe geçti

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle küçülmeye gidiyor.

Commerzbank Genel Müdürü Martin Zielke ve Mali İşler Müdürü Bettina Orlopp konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, yeniden yapılanma planı kapsamında maliyet azaltma hedeflerini gündeme aldıklarını söyledi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre; banka 7.000 personelini işten çıkarıp 400 şubesini kapatmaya hazırlanıyor.

Hissedarların 'hayal kırıklığı' yaşadığı belirtilen haberde bankanın, ortaklarında da eleştiriler aldığı bilgisine yer verildi. Commerzbank'ın en büyük ikinci hissedarı olan Cerberus Capital Management'ın, hisse değerlerini düşmesinin ardından yönetimi hedef aldı ve değişim için lobi faaliyetleri yapmaya başladı.

"Türkiye ekonomisi çöküyor" raporu fiyaskosu

Commerzbank Türkiye'ye yönelik spekülatif açıklamaları ile biliniyor. Alman bankası, 2016'da yayımladığı bir raporda Türkiye ekonomisinin çökeceğini öne sürmüştü.

Aynı raporda, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminleriyle ilgili 3.1 beklentisinin dile getirildiği bir Boomberg anketini eleştiren Commerzbank, 1.9 büyüme olacağı iddiasında bulunmuştu. Bu spekülasyonlara ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

Türkiye'ye akıl vermeye kalktılar

Türkiye'nin son dönemdeki faiz politikalarından da rahatsız olan Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutma kararı sonrası TL'nin değer kazandığını kabul etmek zorunda kaldığı son yaptığı açıklamada yine Türkiye'ye akıl vermeye kalktı.