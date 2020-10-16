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Gündem Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...
Gündem

Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi sebebi ile Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, “AB tam üyelik süreci asıl şimdi başlıyor” dedi. Dr. Güçlüer, “Özellikle Batının Çin ile hesaplaşması yaklaştıkça AB Türkiye'yi yanında tutabilmek için daha fazla tavizler verecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:00:00 -
Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...

Terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güçlüer, bu görüşmelerin ağırlıklı olarak siyasi eksende ilerlediğini belirtti.

Avrupa’nın bundan sonraki dönemde Türkiye’ye daha fazla ihtiyacı olacağını belirten Güçlüer, “Özellikle Batının Çin ile hesaplaşması yaklaştıkça AB Türkiye’yi yanında tutabilmek için daha fazla tavizler verecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan Türkiye'ye sıcak yaklaşım

Dr. Güçlüer, AB’nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarının öne çıkacağına yönelik işaretlerin ortaya çıkmaya başladığını bildirerek, “1 ve 2 Ekim tarihlerinde yapılan AB liderler zirvesinde Yunanistan’ın yalnız kalması, beklendiği gibi ülkemize yönelik yaptırım kararlarının çıkmaması, hatta tam tersine aralık ayında Türkiye ile vize serbestisinin görüşülecek olması çok önemli adımlar. Bunun yanında geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’in 26 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanmış Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile belirlenmiş deniz sınırlarını tescil etmesi de diğer bir önemli gelişme” diye konuştu.

“Üyelik süreci asıl şimdi başlıyor”

Türkiye’nin artan gücüne ve etkinliğine bağlı olarak muhatapları ile ilişkilerinin yeniden şekilleneceğini vurgulayan Güçlüer, “Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine yönelik yeni gelişmeler yaşanması son derece muhtemel görünüyor. Bu nedenle Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin asıl şimdi başladığını düşünüyorum” dedi.

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