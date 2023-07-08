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Gündem Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah
Gündem

Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Yeniakit Publisher
2023-07-08 14:30:00 -
Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Türkiye için acil kırmızı uyarı kısa bir süre önce geldi. Meteorologlar tarafından aktarılan bilgiye göre 13 Temmuz'dan sonra İstanbul'da 45 derece sıcaklıklar bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı da etkilemesi bekleniyor.

Meteorologlardan Türkiye için acil kırmızı bir uyarı geldi. Meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da önümüzdeki haftadan itibaren 45 derece sıcaklıklar görülebilir. Bu da İstanbul'da adeta dışarı çıkılamayacağı anlamına geliyor. 

Çevre iller de etkilenecek

Meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da bastıracak sıcaklıkların çevre iller Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı da yakından etkilemesi bekleniyor. 

İşte meteorologlar tarafından Türkiye ile ilgili paylaşılan görsel: 


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