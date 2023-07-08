Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Meteorologlardan Türkiye için acil kırmızı bir uyarı geldi. Meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da önümüzdeki haftadan itibaren 45 derece sıcaklıklar görülebilir. Bu da İstanbul'da adeta dışarı çıkılamayacağı anlamına geliyor.

Çevre iller de etkilenecek

Meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'da bastıracak sıcaklıkların çevre iller Kocaeli, Yalova ve Sakarya'yı da yakından etkilemesi bekleniyor.

İşte meteorologlar tarafından Türkiye ile ilgili paylaşılan görsel:



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