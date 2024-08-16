Türkiye hukuk endeksinde geride öyle mi hokkabazlar! Hani sosyal medya paylaşımından insan tutuklanmazdı

İngiltere, iki haftayı aşkın süredir büyük bir krizle karşı karşıya. Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından ülkede ırkçı protestolar başlamıştı.

"CAMİ PATLATAYIM" ÇAĞRISINA HAPİS CEZASI

53 yaşındaki Julie Sweeney, Facebook'ta yaptığı "bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı. Sweeney, mahkemede "ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti.

Cheshire'daki Church Lawton köyünde yaşayan kadın, paylaşımı 29 Temmuz'da Southport kentinde 3 kız çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası yaptı.

Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu.

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Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.

Hartlepool kentinde iş yerlerine, evlere ve arabalara şişe ve taş atıp bir polis aracında hasar oluşmasına yol açan grupta yer alan ve polise yumurta atan 1 kişi, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kentteki diğer bir duruşmada ise 54 ve 29 yaşındaki 2 kişiye, 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Liverpool'da ise bir kütüphaneyi ateşe vermeye çalışıp binayı yağmalayan grupta yer alan 2 kardeş hapis cezası aldı. Spellow Kütüphanesine yüzü maskeli şekilde girip bilgisayar çalmaya çalışan, ardından da polisin göğsüne vuran kişiye 11 ay, ona yardım eden ağabeyine ise 20 ay hapis cezası verildi.

Aynı olayda yer aldığı belirtilen 1 kişi ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına ilave olarak cop taşıdığı için 6 ay hapis cezası aldı.

Ülkenin güneyindeki Plymouth'ta 5 Ağustos'ta polisle çatışan aşırı sağcı eylemcilerden yaşları 29 ile 51 arasında değişen 3 kişi, 1,5 yıl ile 2 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına sebep olan Southport'taki olayın ardından bu kentteki camiye yönelik saldırıdan sonra gözaltına alınan 43 yaşındaki John O'Malley hakkında, aşırı sağcı gruba liderlik ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Kentte polis minibüsünü yaktığı ve polise yumruk attığı belirtilen 3 kişiye de 1,5 yıla kadar hapis cezaları verildi.

Öte yandan, Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 145 bin rütbeli polisin bağlı olduğu Polis Federasyonu Başkanı Tiffany Lynch ise 100'den fazla polisin aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Bir radyo programına katılan Lynch, "Olayların sona erdiğini söylemek için çok erken." ifadesini kullandı.

İNGİLİZ KUKLALARI!

Türkiye'deki İngiliz kuklaları, Türkiye'de sosyal medyada suç içerikli paylaşımlar yapıldığında "Hani düşünce özgürlüğü, sosyal medya paylaşımından dolayı insan mı tutuklanır? Türkiye, batı ülkelerine göre hukuk endeksinde geride” diye ahkam kesiyordu.