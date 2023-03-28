Türkiye Hırvatistan'a direnemedi!
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan'ı, Bursa'da konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti.
16 Haziran'da Letonya deplasmanı!
Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise 4 puana yükseldi.
Grubun 3. maçında A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Letonya'ya konuk olacak. Haziran arasında maç yapmayacak Hırvatistan ise 8 Eylül Cuma günü Letonya'yı ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO