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Spor Türkiye Hırvatistan'a direnemedi!
Spor

Türkiye Hırvatistan'a direnemedi!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 23:55:00 - 2023-03-29 00:02:28
Türkiye Hırvatistan'a direnemedi!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan'ı, Bursa'da konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti.

16 Haziran'da Letonya deplasmanı!

Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise 4 puana yükseldi.

Grubun 3. maçında A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Letonya'ya konuk olacak. Haziran arasında maç yapmayacak Hırvatistan ise 8 Eylül Cuma günü Letonya'yı ağırlayacak.
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