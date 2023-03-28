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Spor Türkiye Hırvatistan maçında deprem koreografisi!
Spor

Türkiye Hırvatistan maçında deprem koreografisi!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 22:23:00 - 2023-03-28 22:44:07
Türkiye Hırvatistan maçında deprem koreografisi!

Türkiye ile Hırvatistan maçı öncesinde stadyumda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar unutulmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografide, depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı.

Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.

Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.


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